Абрикос не самое распространенное в наших садах дерево

﻿﻿Абрикосы – не самое распространенное дерево в наших садах. Если в южных регионах садоводы уже знакомы с прихотями и требованиями этой культуры, то в центральных регионах они часто оказываются в недоумении, сталкиваясь с особенностями выращивания этой культуры.