Абрикос не самое распространенное в наших садах дерево

Абрикосы – не самое распространенное дерево в наших садах. Если в южных регионах садоводы уже знакомы с прихотями и требованиями этой культуры, то в центральных регионах они часто оказываются в недоумении, сталкиваясь с особенностями выращивания этой культуры.
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