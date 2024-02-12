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Полянский предупредил об ответе на ограничение передвижений дипломатов в ЕС

Полянский предупредил об ответе на ограничение передвижений дипломатов в ЕС

Возможное введение ограничений на передвижение российских дипломатов в странах, где они аккредитованы, представляет дискриминационную меру, заявил РИА «Новости» первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

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