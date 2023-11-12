Русский язык в Украине: искоренение русских в стране нашло поддержку в Евросоюзе Елена ВайленкоНа фоне обострения отношений вокруг русского языка на территории Украины стоит обратить внимание на официальные заявления и действия киевского режима.
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