Совершенный охотник - в работе засветился глубоко модернизированный "Ланцет".

Казалось бы, что ещё можно улучшить в столь удачном оружии, которое фактически стало визитной карточкой наших Вооружённых Сил? Оказывается, много что, и теперь "Ланцет" стал куда эффективней, чем был раньше, о чём мы более подробно и расскажем.
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