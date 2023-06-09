Почему женщинам курить и употреблять алкоголь категорически запрещено

Теория «Культурного умеренного потребления» (КУП) – как оружие массового геноцида – была изобретена и внедрена в 50-х годах в СССР с одной целью – ликвидировать детскую и подростковую трезвость, а также вместе с «КУП» АЛКОГОЛЬНАЯ МАФИЯ создала свою специальную науку НАРКОЛОГИЮ – науку о культурном употреблении яда-наркотика алкоголя! В 40 странах мира за деятельность по производству и реализации легального наркотика алкоголя длительное тюремное заключение, у нас же алкодельцы сидят в парламенте! Оказывается, этиловый спирт (алкоголь, в любых дозах) и табак самые агрессивные и токсичные ЯДЫ – из всех известных ядов – в отношении человеческого зародыша и зародышевых яйцеклеток.