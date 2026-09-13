Леший хозяин леса и проводник

Мы привыкли думать, что древние духи и мифологические существа остались где-то в пыльных сборниках сказок, на страницах книг о славянском фольклоре.
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Хорошая статья, благодарю.👍