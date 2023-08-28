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Автор - провокатор. Мама работала учителем и получала чуть меньше чем отец на заводе. Философия.... - чему она учит? ...
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Текст статьи - полная чушь! Автор или никогда не учился в советской школе, или обычный дешёвый провокатор.
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