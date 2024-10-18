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Боец СВО Тукачев рассказал про первый обстрел ВСУ после его мобилизации

Боец СВО Тукачев рассказал про первый обстрел ВСУ после его мобилизации

Первый массированный обстрел произошёл через полгода после отправки на фронт.Алексей Тукачев, боец СВО и автор ТГ-канала "ЯХД" рассказал про первый обстрел со стороны ВСУ после его мобилизации.

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