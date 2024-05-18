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Кошки больше любят людей, не являющихся «кошатниками», показала наука

Кошки больше любят людей, не являющихся «кошатниками», показала наука

Кошки больше любят людей, не являющихся «кошатниками», показала наука Максим МорозовВы всю жизнь любите кошек, но когда приходите в гости к другу, у которого есть кот, те не проявляют к вам интереса.

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