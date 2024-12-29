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Бастрыкин и Алиев обсудили крушение самолета AZAL близ Актау

Бастрыкин и Алиев обсудили крушение самолета AZAL близ Актау

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин и генпрокурор Азербайджана Кямран Алиев обсудили расследование крушения самолета AZAL около казахстанского города Актау, наладив сотрудничество следователей и криминалистов.

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