Бастрыкин и Алиев обсудили крушение самолета AZAL близ Актау

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин и генпрокурор Азербайджана Кямран Алиев обсудили расследование крушения самолета AZAL около казахстанского города Актау, наладив сотрудничество следователей и криминалистов.
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