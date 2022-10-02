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Toyota Sequoia нового поколения с экономным расходом топлива встала на конвейер: 437 л.с., 4WD, 8 мест, прицеп до 4 тонн и суперсовременная начинка

Toyota Sequoia нового поколения с экономным расходом топлива встала на конвейер: 437 л.с., 4WD, 8 мест, прицеп до 4 тонн и суперсовременная начинка

Компания Toyota начала производство внедорожника Toyota Sequoia третьего поколения, который в настоящее время выпускается на заводе в Техасе на одной линии с пикапом Tundra.

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