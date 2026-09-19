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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Максим Рыбин: «Локомотив» идет как паровоз. Радулов и Сурин ведут за собой команду, она выглядит очень мощно»

Бывший форвард клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Максим Рыбин оценил выступление « Локомотива » на старте сезона.

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