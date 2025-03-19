Укроп – природный щит от онкологии: мнение врача Ирина ВальковаСовременные исследования в области питания всё чаще подтверждают, что многие натуральные продукты обладают мощными защитными свойствами против онкологических заболеваний.
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