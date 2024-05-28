В зоне СВО погибли бойцы Мизинов, Коробов и Купцов из Ивановской области

В Ивановской области просились с рядовым, наводчиком и командиром парашютно-десантного взвода.В зоне специальной военной операции на Украине погибли трое уроженцев Ивановской области Александр Мизинов, Игорь Коробов и Виталий Купцов.
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