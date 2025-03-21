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Коллинс после выхода в 3-й круг в Майами посвятила надпись на камере собаке: «Привет, Квинси :)»

Коллинс после выхода в 3-й круг в Майами посвятила надпись на камере собаке: «Привет, Квинси :)»

Американка вышла в третий круг, победив Сорану Кырстю (6:4, 7:6(3)). После победы она написала: «Привет, Квинси :)».

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