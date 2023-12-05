Сквер у заксобрания и парк «Иня» начнут благоустраивать в 2024 году в Новосибирске

Всего по федеральному проекту в регионе благоустроят 185 объектов: 70 парков и скверов и 115 дворов. Три проекта стали победителями VIII Всероссийского конкурса: набережная в Болотном, парк в Карасуке и общественное пространство в Куйбышеве назвали лучшими проектами создания комфортной городской среды.