Сквер у заксобрания и парк «Иня» начнут благоустраивать в 2024 году в Новосибирске

Всего по федеральному проекту в регионе благоустроят 185 объектов: 70 парков и скверов и 115 дворов. Три проекта стали победителями VIII Всероссийского конкурса: набережная в Болотном, парк в Карасуке и общественное пространство в Куйбышеве назвали лучшими проектами создания комфортной городской среды.
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