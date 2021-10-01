Культуромания

205 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Самбур
    да хуй там! 5ка прилеплена автоматомКомик Мирзализаде...
  • Nikolai Baranixin
    Что происходит? Это власть или флюгер? Власть или пластилин?Комик Мирзализаде...
  • Сергей Дмитриев
    "Это что, а вот у нас ! " (из разговора) Предлагаю тоже экранизирИть книгу "Ну, что тебе сказать про СэШэА" . Эпизоды...Автор «Петровых в...

Найк Борзов перепел пять песен Александра Лаэртского

Найк Борзов перепел пять песен Александра Лаэртского

Группа «Торнадо», созданная Найком Борзовым и участниками группы «Рада и терновник» Николаем Котовским и Владимиром Анчевским выпустила мини-альбом «ЛЭВК», в который вошли каверы на песни Александра Лаэртского, сообщает агентство «Интермедиа».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх