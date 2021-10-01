Найк Борзов перепел пять песен Александра Лаэртского

Группа «Торнадо», созданная Найком Борзовым и участниками группы «Рада и терновник» Николаем Котовским и Владимиром Анчевским выпустила мини-альбом «ЛЭВК», в который вошли каверы на песни Александра Лаэртского, сообщает агентство «Интермедиа».