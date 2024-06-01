Свердловские силовики ищут пострадавшую от мошенников женщину, чтобы вернуть ей полмиллиона рублей

Похищенные средства полицейским удалось отнять у курьера, который помогал аферистам.Сотрудники свердловского уголовного розыска пытаются найти обманутую мошенниками жительницу Екатеринбурга, чтобы вернуть ей полмиллиона рублей.
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