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Свердловские силовики ищут пострадавшую от мошенников женщину, чтобы вернуть ей полмиллиона рублей

Свердловские силовики ищут пострадавшую от мошенников женщину, чтобы вернуть ей полмиллиона рублей

Похищенные средства полицейским удалось отнять у курьера, который помогал аферистам.Сотрудники свердловского уголовного розыска пытаются найти обманутую мошенниками жительницу Екатеринбурга, чтобы вернуть ей полмиллиона рублей.

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