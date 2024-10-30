10 фильмов, вдохновляющих на путешествие

Как бы ни были фильмы о путешествиях разнообразны по своему жанру, сюжету, содержанию и месту действия, их объединяет одно — после просмотра по-настоящему хорошего роуд-муви возникает непреодолимое желание сказать «пока» родным и, упаковав чемоданы и прихватив надежного приятеля, отправиться покорять планету.