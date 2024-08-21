Ректор АлтГТУ возглавил медиарейтинг руководителей алтайских вузов

Второе место заняла ректор АлтГПУ, а третье поделили руководители АГМУ и АГАУ Ректор АлтГТУ Андрей Марков возглавил рейтинг руководителей вузов Алтайского края, которых чаще всего упоминали в СМИ в июле 2024 года.