В преддверии Дня защиты детей сотрудники полиции краевого Главка встретились с юными зрителями театра кукол

Накануне сотрудники Правового управления регионального полицейского ведомства Андрей Захарченко и Валерия Пшихачева совместно с представителем Общественного совета при ГУ МВД России по Ставропольскому краю Александром Резюком встретились с юными зрителями кукольного театра краевой столицы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии