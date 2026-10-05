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Аргументы и Факты

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Экс-генпрокурор Грузии признал вину в попытке штурма дворца президента

Экс-генпрокурор Грузии признал вину в попытке штурма дворца президента

Бывший генпрокурор Грузии Муртаз Зоделава и экс-военнослужащий Лаша Беридзе признали вину в попытке штурма резиденции главы государства и обратились к следствию с ходатайством о заключении сделки.

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