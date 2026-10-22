Отряд 731 и закон: где прятался генерал Сиро Исии?

Временное отделение военного госпиталя в Киото. Так выглядели многие военные госпитали в Японии в то время В истории отряда 731 и его руководителя, генерал-лейтенанта медицинской службы Сиро Исии, есть один любопытный момент, что сразу после окончания войны он некоторое время скрывался от американских оккупационных властей.