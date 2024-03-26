Пресс-конференция «Москва — без туберкулеза»

фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников Предлагаем Вашему вниманию ознакомиться с итогами пресс-конференции «Москва — без туберкулеза» В среду, 20 марта, в 12:00 состоялась пресс-конференция Департамента здравоохранения города Москвы на тему: «Москва — без туберкулеза».
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