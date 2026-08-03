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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Иван Панферов и Владимир Таланов выиграли ретро-эстафету «Юность»

2 августа в Зеленограде (Москва) прошла ретро-эстафета «Юность».  В команде было по 2 участника, каждый преодолевал по 2 этапа по 2,8 км (общая дистанция 11,2 км).

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