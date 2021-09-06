«По итогам года мы выйдем на рекордные показатели»

Минувший курортный сезон стал для Крыма крайне удачным. В течение лета регион посетили более 5,2 млн туристов, а всего с начала года — 7 млн, сообщил в интервью «Известиям» глава министерства курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко.