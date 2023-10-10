Медвежий угол
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Медвежий угол

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"То в пропасть, то в г...но" В Госдуме высказались о стремлении "зелепукина" в Евросоюз ..

"То в пропасть, то в г...но" В Госдуме высказались о стремлении "зелепукина" в Евросоюз ..

Падение в пропасть, а не вступление в Евросоюз ожидает в ближайшее время "зе-укропию" имени нациста Зеленского.

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