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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Президент ФИА бен Сулайем: «Я знаю, кто на меня нападает, и улыбаюсь в ответ»

Президент ФИА Мохаммед бен Сулайем сообщил, что знает, кто на него «нападает» на фоне противоречий между Федерацией и «Формулой-1».

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