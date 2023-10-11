19FortyFive: Израиль без поддержки США будет полностью разгромлен

Геополитический аналитик Брэндон Вейхерт выразил мнение, что американские власти не должны бросать Израиль, поддержать его необходимой помощью и быть гораздо более активными в этом израильско-палестинском конфликте.
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