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19FortyFive: Израиль без поддержки США будет полностью разгромлен

19FortyFive: Израиль без поддержки США будет полностью разгромлен

Геополитический аналитик Брэндон Вейхерт выразил мнение, что американские власти не должны бросать Израиль, поддержать его необходимой помощью и быть гораздо более активными в этом израильско-палестинском конфликте.

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