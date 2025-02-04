Черная волна: загрязнение мазутом может дойти до Болгарии и Турции

Новые мощные выбросы мазута обнаружены на побережье Краснодарского края — опрошенные «Известиями» экологи сопоставляют объем нового загрязнения с возникшим после аварии двух танкеров в Керченском проливе.
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