Финские энергетики: отключение электричества из России является следствием санкций ЕС

Россия приостановила поставки электроэнергии в Финляндию не в качестве контрмеры по вступлению страны в НАТО, а в результате затруднивших оплату санкций Евросоюза, сообщает РИА "Новости", ссылаясь на компанию Fingrid, управляющую электросетями Финляндии.

