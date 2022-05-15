Финские энергетики: отключение электричества из России является следствием санкций ЕС

Россия приостановила поставки электроэнергии в Финляндию не в качестве контрмеры по вступлению страны в НАТО, а в результате затруднивших оплату санкций Евросоюза, сообщает РИА "Новости", ссылаясь на компанию Fingrid, управляющую электросетями Финляндии.
