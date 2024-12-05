Токио не хочет терять своего верного подельника по «тройственному пакту»

Было очевидно, что после победы на парламентских выборах в Республике Корея находящейся в оппозиции действующему президенту Юн Сок Ёлю Демократической партии «Тобуро» серьёзные политические коллизии в этой стране неизбежны.
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