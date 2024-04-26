Бои у Купянска: как наши проламывали оборону врага перед штурмом Кисловки (ВИДЕО)

В ходе подготовки наступательной операции в Харьковской области разведчики группировки «Запад» выявляли укрепленные опорные пункты врага и наводили на них артиллерию, уничтожающую их точным и плотным огнём.
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