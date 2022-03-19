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Зарипов намерен продолжить карьеру. Через неделю капитану «Ак Барса» исполнится 41 год («Бизнес Online»)

Капитан «Ак Барса» Данис Зарипов намерен продолжить карьеру.  Как сообщает «Бизнес Online», 40-летний игрок передумал завершать карьеру хоккеиста.

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