Сын спикера украинского парламента купил в Варшаве квартиру стоимостью в два миллиона долларов

После скандального провала 24 февраля голосования в Верховной Раде Украины по постановлению, которое должно было придать легитимность нелегитимному украинскому президенту, руководству украинского парламента в Офисе президента устроили выволочку.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии