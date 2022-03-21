Собаки – отличные охранники. Они защищают свою территорию и хозяев от непрошенных гостей. Хозяйка запустила игрушку на моторчике в бассейн, реакция животных не заставила себя ждатьThe post Реакция собак на игрушечную акулу first appeared on Мур ТВ.