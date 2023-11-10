Ротенберг о матче СКА на открытом воздухе: «Мы уже проводили – благодаря «Газпрому». Это к вопросу о работе системы – были полные трибуны. Еще сыграем, надеюсь»

- Появилась информация, что «Спартак» хочет провести матч на открытой арене, до этого говорили, что такую игру может провести «Торпедо».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Грант – Линекеру: «ХАМАС убивал и расчленял детей, насиловал и сжигал женщин, обезглавливал людей, и что ты сделал? Ничего. Тишина. Мое уважение исчезло»
- Авраам Грант: «Политика ХАМАС заключается в том, чтобы убивать, разрушать и ничего не строить. Политика Израиля – это безопасность»
- Хесус Медина: «Советую знакомым не верить образу России в американских фильмах. Не надо мыслить стереотипами»
Свежие комментарии