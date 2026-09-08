Выдачи потребительских кредитов в России выросли на 63%

За восемь месяцев российские банки выдали клиентам почти 3,5 триллиона рублей потребительских кредитов, что на 63% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
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