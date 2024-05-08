JCCH: повышение температур расширит ареал обитания малярийных комаров

Американские ученые из Лос-Аламосской национальной лаборатории выяснили, что меняющийся климат может расширить зоны обитания комаров, которые переносят возбудителей малярии, лихорадки денге, вирус Зика и другие опасные для жизни патогены.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии