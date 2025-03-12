НАТО 2.0: кого оставят без американского «зонтика»

Вместо Варшавского договора будет Братиславский? Дмитрий Родионов Фото: Zuma/TASS Материал комментируют: Всеволод Шимов Игорь Шатров Дональд Трамп считает возможным серьезно пересмотреть участие США в НАТО, утверждает NBC News.
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