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«Это еще одна ошибка»: Путин жестко прошелся по энергополитике Запада

«Это еще одна ошибка»: Путин жестко прошелся по энергополитике Запада Пока Запад думает, что перехитрил рынок, цены продолжают кусаться.

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