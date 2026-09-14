«Это еще одна ошибка»: Путин жестко прошелся по энергополитике Запада Пока Запад думает, что перехитрил рынок, цены продолжают кусаться.
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