❗️ Силы ПВО, флота и группировки войск обороны Крыма в разных районах Севастополя продолжают уничтожение БПЛА, а также безэкипажных катеров в акватории Губернатор города Михаил Развожаев.
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❗️ Силы ПВО, флота и группировки войск обороны Крыма в разных районах Севастополя продолжают уничтожение БПЛА, а также безэкипажных катеров в акватории Губернатор города Михаил Развожаев.