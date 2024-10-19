Матвиенко заявила об определяющем ход истории значении саммита БРИКС в Казани

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в своем Telegram-канале рассказала, что самым значительным событием нынешнего года станут не выборы в США, как многие уверяют, а саммит БРИКС в Казани, который должен определить дальнейший ход истории.
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