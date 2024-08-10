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Спички - не игрушка

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В трёх регионах нашей страны введён режим контртеррористической операции

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Режим контртеррористической операции (КТО) введён в приграничных Курской, Белгородской и Брянской областях, входящих в состав Центрального федерального округа РФ.

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