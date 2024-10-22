Человек чуть не погиб при пожаре в пятиэтажке в Петрозаводске

Инвалида спасли из горящей квартиры в столице Карелии В понедельник в 8 часов 42 минуты на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступило сообщение о том, что на улице Ключевая в пятиэтажном жилом доме горит квартира.