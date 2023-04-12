На ночной дороге остановили астраханца, который вез в прицепленной к машине лодке 38 осетров

Ущерб незаконного лова оценивается почти в 5,3 млн рублей. Ночью во время патрулирования сотрудники отделения ГИБДД Камызяксого ОМВД остановили «Daewoo Nexia» с прицепом, в котором находилась лодка с подвесным мотором.
Популярные статьи
- Иранский политолог Рухолла Модаббер: Астраханская область – стратегический субъект России, который укрепляет связи со всеми прикаспийскими государствами
- С астраханского полигона проведен испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты
- Более 200 астраханцев заявились на службу по контракту с начала марта
Свежие комментарии