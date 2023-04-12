Пункт-А

25 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Бреслова
    надеюсь бумеранг небесный прилетит и к Коняеву и к Бабушкину и они умоются кровью за свою фашистскую позицию, лживые ...Лев Лещенко, Олег...
  • Валентин Воробьев
    А где посмотреть-то?В городе творится...
  • Леонид Ла Рошель
    Так оружие у таксиста отобрали или нет?В Астрахани полиц...

На ночной дороге остановили астраханца, который вез в прицепленной к машине лодке 38 осетров

На ночной дороге остановили астраханца, который вез в прицепленной к машине лодке 38 осетров

Ущерб незаконного лова оценивается почти в 5,3 млн рублей. Ночью во время патрулирования сотрудники отделения ГИБДД Камызяксого ОМВД остановили «Daewoo Nexia» с прицепом, в котором находилась лодка с подвесным мотором.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх