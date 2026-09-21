Какая третья сила была заинтересована в том, чтобы украинцы с украинскими паспортами убивали друг друга? Как украинская армия, некогда одна из сильнейших в Европе, превратилась в источник обогащения для генералов? Почему все генеральные прокуроры Украины, независимо от политического окраса, в итоге оказываются за границей? И как остаться человеком в кровавые времена, если власть, пропаганда и Читать далее: https://govorit.
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