Медвежий угол
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Медвежий угол

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«У Украины не было и нет таких дронов»: выяснилось, кто ударил по НПЗ в Омске

«У Украины не было и нет таких дронов»: выяснилось, кто ударил по НПЗ в Омске

Выяснились подробности атак на НПЗ в Сибири ВСУ не могли нанести удар по нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ) в Омске со своей территории.

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Комментарии
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Alex Nемо
Именно это я и написал - запуск дронов производится с территории России. У вас проблемы с пониманием написанного по-русски?
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3 н.
Владимир Елкин
Пока для террористов не будет смертной казни НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИТСЯ!
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3 н.
Вера Голубь
Давно пора  сделать достойную охрану границ с &quot;союзниками&quot;. Как там промыты мозги у многих, можно судить по роликам с комментариями про некоего славу... те еще  &quot;союзнички&quot;
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2 н.