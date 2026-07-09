Выяснились подробности атак на НПЗ в Сибири ВСУ не могли нанести удар по нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ) в Омске со своей территории.
«У Украины не было и нет таких дронов»: выяснилось, кто ударил по НПЗ в Омске
Комментарии
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Alex Nемо
Именно это я и написал - запуск дронов производится с территории России. У вас проблемы с пониманием написанного по-русски?
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3 н.
Владимир Елкин
Пока для террористов не будет смертной казни НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИТСЯ!
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3 н.
Вера Голубь
Давно пора сделать достойную охрану границ с "союзниками". Как там промыты мозги у многих, можно судить по роликам с комментариями про некоего славу... те еще "союзнички"
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2 н.
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