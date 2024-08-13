Когда, согласно нумерологии, рождаются неудачники, как с этим справиться

Вы когда-нибудь задумывались, почему одни люди кажутся обречёнными на неудачи, а другие проходят через жизнь словно под счастливой звездой? Оказывается, загадка может быть связана с датой вашего рождения.
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