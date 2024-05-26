Джейми Бенн занимает шестое место в истории "Далласа" по количеству голов в плей-офф

Джейми Бенн продолжает удивлять своими достижениями на льду. Во втором матче Финала Западной конференции Кубка Стэнли против "Эдмонтон Ойлерз" он забил первый гол своей команды и тем самым поднялся на шестое место в истории "Даллас Старз" по количеству голов в плей-офф, сравнявшись с Йере Лехтиненом.
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